Тимофей Мозгов: "В игре с сербами сборной России не хватило Кулагина"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов после поражения от Сербии (79:87) в полуфинальном матче Евробаскета-2017 отметил, что команда была недостаточно сконцентрирована в первой половине игры, информирует пресс-служба РФБ. Мозгов подчеркнул, что россияне намерены биться за бронзовые медали в поединке с Испанией.

– Что стало ключевым в этом матче?

– Думаю, первая половина. Не скажу, что мы не "включились". Но, как мне кажется, были недостаточно сконцентрированы. И, наверное, могли защищаться лучше.

– Досадная потеря Фридзона за минуту до конца оказалась роковой?

– Нет. Не думаю, что этот эпизод сыграл ключевую роль. Мы все равно бились до конца. Но сегодня не хватило Димы Кулагина – во второй половине он вообще не играл.

– Каково значение матча за 3-е место?

– Он, безусловно, очень важен. Послезавтра будем биться за бронзу.