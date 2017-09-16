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08:27 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Тимофей Мозгов: "В игре с сербами сборной России не хватило Кулагина"

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Центровой сборной России Тимофей Мозгов после поражения от Сербии (79:87) в полуфинальном матче Евробаскета-2017 отметил, что команда была недостаточно сконцентрирована в первой половине игры, информирует пресс-служба РФБ. Мозгов подчеркнул, что россияне намерены биться за бронзовые медали в поединке с Испанией.

 
Россия - Сербия - 79:87. Теперь россияне поспорят за бронзу с Испанией.Сербия - это не похороны

– Что стало ключевым в этом матче?

– Думаю, первая половина. Не скажу, что мы не "включились". Но, как мне кажется, были недостаточно сконцентрированы. И, наверное, могли защищаться лучше.

– Досадная потеря Фридзона за минуту до конца оказалась роковой?

– Нет. Не думаю, что этот эпизод сыграл ключевую роль. Мы все равно бились до конца. Но сегодня не хватило Димы Кулагина – во второй половине он вообще не играл.

– Каково значение матча за 3-е место?

– Он, безусловно, очень важен. Послезавтра будем биться за бронзу.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2017/09/16/timofej-mozgov-v-pervoj-polovine-my-mogli-zashhishhatsya-luchshe/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Полный бред! Какая концентрация нужна на такой матч? Матч за выход в финал! Матч обеспечивающий медали! Очень плохую роль в этом матче сыграл (в кавычках) г-н Кириленко, заявивший о достижении поставленной цели!

09:14