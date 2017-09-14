Словения вынесла Испанию в полуфинале Евробаскета. И это сенсация!

Сборная Словении обыграла Испанию (92:72) в 1/2 финала чемпионата Европы. По 15 очков у словенцев набрали Горан Драгич и Энтони Рэндольф. Лука Дончич оформил дабл-дабл. Самым результативным игроком встречи стал форвард испанцев Поу Газоль, набравший 16 очков.
Словения впервые в своей истории пробилась в финал Евробаскета. Ее соперник в решающей битве за трофей определится завтра в дуэли сборных России и Сербии. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.
Отметим, что финал Евробаскета лишь во второй раз за последние 10 лет пройдет без Испании.
Чемпионат Европы
Мужчины
1/2 финала
Испания – Словения – 72:92 (19:25, 26:24, 12:24, 15:19)
И: П. Газоль (16), Рубио (13), М. Газоль (12 + 10 подборов), Родригес (9).
С: Драгич (15), Рэндольф (15), Препелич (13), Видмар (12), Дончич (11 + 12 подборов + 8 передач).
We honestly have no idea how @Goran_Dragic does it 👏! @kzs_si #EuroBasket2017– FIBA (@FIBA) 14 сентября 2017 г.
📺 https://t.co/1xf8mQU7WH pic.twitter.com/DN5BsqXEoy
Дополнительная информация
- Сборная России (Баскетбол)
- Поу Газоль
- Сборная Сербии (Баскетбол)
- Сборная Испании (Баскетбол)
- Сборная Словении (Футбол)
Rutina
У басков были шансы после первой половины матча.Но стоило пройти половине третьей четверти,как все стало ясно.Газойль,конечно,великий игрок,и нашему Шведу до него пока далеко,но и он не может тащить на себе всю команду.Баски впали в ступор.А вот если мы пройдем Сербию(в чем я не уверен),то Словению мы возьмём.
00:05
I love sports
Да,у Словении реально всё залетело!В первой половине казалось,что за счёт такого высокого процента попадания словенцы держаться на равных,но оказывается - это испанцы держались,за счёт своих лёгких попаданий со средней и из под щита.В финале,конечно этого не должно быть,но если встретятся с сербами,думаю большинство будут болеть за словенцев.А вот перед командами второго полуфинала ожидается борьба по принципу - проигравший,почти наверняка остаётся без медалей.
23:47 14 сентября
Don Miguel
Еще Нельсон показал миру, что Непобедимые Армады можно не только побеждать, но и громить! Завтра играть сербам. А для них сама мысль, что словенцы могут быть сильнее, что для хохла, что москаль может быть умнее. Нашим будет тяжковата (это по-японски)
23:45 14 сентября
Рига!!!
Ну теперь ваш выход.Если конечно сербов пройти.а если даже тех не получится ,то всё ясно.:)
23:44 14 сентября
top220
Словения? Это вообще законно???
23:39 14 сентября
tach_1977
красавцы!!!
23:37 14 сентября
Рига!!!
и как настроение дорогим соседям перед завтрашней игрой?
23:36 14 сентября
tach_1977
Не пойму, как двухмиллионная страна может играть во все, что можно. Везде на виду
23:34 14 сентября
amilo
Драгич гад, не дал молодому трипл-дабл сделать.
23:34 14 сентября
shvedero
финикс ты много матчей плей-офф смотрел?) по игре в принципе все очевидно. тоже самое говорил пару дней назад после четвертьфинала, тоже самое и говорю сейчас.
23:27 14 сентября
Гаттузо Крут!!!!!!#!
В Словении не только отличный Марибор, но и баскетбол!
23:24 14 сентября
b@silio
Все не видать нам медалей. Теперь Сербия вынесет нас, а с Испанией нам не совладать
23:22 14 сентября
rusfed 2.0
Реинкарнация югов
23:22 14 сентября
Колючий Пушистик
У Словении залетало ну вообще всё. 68?% попаданий трешек вроде, это беспредел. Безумные крюки, закидывания в кольцо из-за спины, бедра и т.п.... творили что хотели. Все сомнительное у них зашло, у Испании не летело вообще ничего. Победа в одну калитку
23:22 14 сентября
FINIX
shvedero после матча латвия-словения было понятно, что победитель матча выиграет золото -- это с какой-такой радости было понятно?
23:21 14 сентября
П_о_в_а_р
Капец. Теперь мы чемпионы.
23:20 14 сентября
Carlos_Valderrama
Просто фантастика! Сбили спесь с испанцев, которые вероятно думали что они ДримТим и никто кроме них не достоин выиграть титул. Рад за Словению! Они сотворили историю!
23:20 14 сентября
Thomas_Boy_
Привет коллеге FINIXу, которые теперь может оценить мою "шутку".) А Словения порадовала. Не люблю испанцев.
23:19 14 сентября
FINIX
Фантастика. Словенцы опровергли все мои прогнозы. Теперь думаю, а вдруг у наших с сербами тоже есть шанс?))
23:19 14 сентября
shvedero
далеко не сенсация, после матча латвия-словения было понятно, что победитель матча выиграет золото) словенцы смотрятся здоров и заслуживают его более чем..
23:19 14 сентября