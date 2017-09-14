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23:17 14 сентября | Баскетбол — Чемпионат Европы

Словения вынесла Испанию в полуфинале Евробаскета. И это сенсация!

Сетка плей-офф Евробаскета. Фото "СЭ"
Сетка плей-офф Евробаскета. Фото "СЭ"
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Сборная Словении обыграла Испанию (92:72) в 1/2 финала чемпионата Европы. По 15 очков у словенцев набрали Горан Драгич и Энтони Рэндольф. Лука Дончич оформил дабл-дабл. Самым результативным игроком встречи стал форвард испанцев Поу Газоль, набравший 16 очков.

Словения впервые в своей истории пробилась в финал Евробаскета. Ее соперник в решающей битве за трофей определится завтра в дуэли сборных России и Сербии. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.

Отметим, что финал Евробаскета лишь во второй раз за последние 10 лет пройдет без Испании.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/2 финала

Испания – Словения – 72:92 (19:25, 26:24, 12:24, 15:19)

И: П. Газоль (16), Рубио (13), М. Газоль (12 + 10 подборов), Родригес (9).

С: Драгич (15), Рэндольф (15), Препелич (13), Видмар (12), Дончич (11 + 12 подборов + 8 передач).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (20)
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Rutina

У басков были шансы после первой половины матча.Но стоило пройти половине третьей четверти,как все стало ясно.Газойль,конечно,великий игрок,и нашему Шведу до него пока далеко,но и он не может тащить на себе всю команду.Баски впали в ступор.А вот если мы пройдем Сербию(в чем я не уверен),то Словению мы возьмём.

00:05

I love sports

Да,у Словении реально всё залетело!В первой половине казалось,что за счёт такого высокого процента попадания словенцы держаться на равных,но оказывается - это испанцы держались,за счёт своих лёгких попаданий со средней и из под щита.В финале,конечно этого не должно быть,но если встретятся с сербами,думаю большинство будут болеть за словенцев.А вот перед командами второго полуфинала ожидается борьба по принципу - проигравший,почти наверняка остаётся без медалей.

23:47 14 сентября

Don Miguel

Еще Нельсон показал миру, что Непобедимые Армады можно не только побеждать, но и громить! Завтра играть сербам. А для них сама мысль, что словенцы могут быть сильнее, что для хохла, что москаль может быть умнее. Нашим будет тяжковата (это по-японски)

23:45 14 сентября

Рига!!!

Ну теперь ваш выход.Если конечно сербов пройти.а если даже тех не получится ,то всё ясно.:)

23:44 14 сентября

top220

Словения? Это вообще законно???

23:39 14 сентября

tach_1977

красавцы!!!

23:37 14 сентября

Рига!!!

и как настроение дорогим соседям перед завтрашней игрой?

23:36 14 сентября

tach_1977

Не пойму, как двухмиллионная страна может играть во все, что можно. Везде на виду

23:34 14 сентября

amilo

Драгич гад, не дал молодому трипл-дабл сделать.

23:34 14 сентября

shvedero

финикс ты много матчей плей-офф смотрел?) по игре в принципе все очевидно. тоже самое говорил пару дней назад после четвертьфинала, тоже самое и говорю сейчас.

23:27 14 сентября

Гаттузо Крут!!!!!!#!

В Словении не только отличный Марибор, но и баскетбол!

23:24 14 сентября

b@silio

Все не видать нам медалей. Теперь Сербия вынесет нас, а с Испанией нам не совладать

23:22 14 сентября

rusfed 2.0

Реинкарнация югов

23:22 14 сентября

Колючий Пушистик

У Словении залетало ну вообще всё. 68?% попаданий трешек вроде, это беспредел. Безумные крюки, закидывания в кольцо из-за спины, бедра и т.п.... творили что хотели. Все сомнительное у них зашло, у Испании не летело вообще ничего. Победа в одну калитку

23:22 14 сентября

FINIX

shvedero после матча латвия-словения было понятно, что победитель матча выиграет золото -- это с какой-такой радости было понятно?

23:21 14 сентября

П_о_в_а_р

Капец. Теперь мы чемпионы.

23:20 14 сентября

Carlos_Valderrama

Просто фантастика! Сбили спесь с испанцев, которые вероятно думали что они ДримТим и никто кроме них не достоин выиграть титул. Рад за Словению! Они сотворили историю!

23:20 14 сентября

Thomas_Boy_

Привет коллеге FINIXу, которые теперь может оценить мою "шутку".) А Словения порадовала. Не люблю испанцев.

23:19 14 сентября

FINIX

Фантастика. Словенцы опровергли все мои прогнозы. Теперь думаю, а вдруг у наших с сербами тоже есть шанс?))

23:19 14 сентября

shvedero

далеко не сенсация, после матча латвия-словения было понятно, что победитель матча выиграет золото) словенцы смотрятся здоров и заслуживают его более чем..

23:19 14 сентября