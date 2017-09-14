Словения вынесла Испанию в полуфинале Евробаскета. И это сенсация!

Сборная Словении обыграла Испанию (92:72) в 1/2 финала чемпионата Европы. По 15 очков у словенцев набрали Горан Драгич и Энтони Рэндольф. Лука Дончич оформил дабл-дабл. Самым результативным игроком встречи стал форвард испанцев Поу Газоль, набравший 16 очков.

Словения впервые в своей истории пробилась в финал Евробаскета. Ее соперник в решающей битве за трофей определится завтра в дуэли сборных России и Сербии. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.

Отметим, что финал Евробаскета лишь во второй раз за последние 10 лет пройдет без Испании.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/2 финала

Испания – Словения – 72:92 (19:25, 26:24, 12:24, 15:19)

И: П. Газоль (16), Рубио (13), М. Газоль (12 + 10 подборов), Родригес (9).

С: Драгич (15), Рэндольф (15), Препелич (13), Видмар (12), Дончич (11 + 12 подборов + 8 передач).