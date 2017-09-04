Сербия обыграла Турцию на Евробаскете

Сборная Сербии обыграла Турцию в матче группового турнира Евробаскета-2017 - 80:74. Самым результативным в составе сербов стал Богдан Богданович, набравший 17 очков.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой турнир
Группа D
Сербия - Турция - 80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29)
FINIX
Непонятно почему мы считали турков фаворитами группы. Такой слабой команды у них я не припомню давно. даже с помощью трибун она не способна показать практически ничего. Дончич в одиночку вынесет хозяев, если приведётся пересечься. да и сербы, честно говоря, не впечатляют. в общем, нет никакого чуда в том, что мы их обыграли.
23:08 4 сентября