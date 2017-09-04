Сербия обыграла Турцию на Евробаскете

Сборная Сербии обыграла Турцию в матче группового турнира Евробаскета-2017 - 80:74. Самым результативным в составе сербов стал Богдан Богданович, набравший 17 очков.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

Сербия - Турция - 80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29)