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22:58 4 сентября | Баскетбол — Чемпионат Европы

Сербия обыграла Турцию на Евробаскете

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Сборная Сербии обыграла Турцию в матче группового турнира Евробаскета-2017 - 80:74. Самым результативным в составе сербов стал Богдан Богданович, набравший 17 очков.

Чемпионат Европы 

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

Сербия - Турция - 80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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FINIX

Непонятно почему мы считали турков фаворитами группы. Такой слабой команды у них я не припомню давно. даже с помощью трибун она не способна показать практически ничего. Дончич в одиночку вынесет хозяев, если приведётся пересечься. да и сербы, честно говоря, не впечатляют. в общем, нет никакого чуда в том, что мы их обыграли.

23:08 4 сентября