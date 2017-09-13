Сборная России вышла в полуфинал Евробаскета-2017, победив Грецию

Сборная России в четвертьфинале Евробаскета-2017 обыграла Грецию (74:69).

Отметим, что очки в составе россиян набрали только шесть человек, самым результативным стал защитник Алексей Швед (26 очков).

В четвертой четверти травму получил защитник Дмитрий Кулагин.

Соперник России по полуфиналу определится сегодня в матче Италия – Сербия (начало в 21.30 мск). Полуфинал пройдет в пятницу, 15 сентября (начало в 21.30 мск).

Чемпионат Европы

Мужчины

1/4 финала

Греция – РОССИЯ – 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23)

Г: Калатес (25 + 7 передач), Принтезис (19), Бурусис (10).

Р: Швед (26 + 5 передач), Мозгов (15 + 10 подборов), Фридзон (11), Воронцевич (8 + 12 подборов), Хвостов (7), Д. Кулагин (7).