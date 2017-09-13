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20:36 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Сборная России вышла в полуфинал Евробаскета-2017, победив Грецию

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Сборная России в четвертьфинале Евробаскета-2017 обыграла Грецию (74:69). 

 
Греция - Россия. LIVE!Россия - в полуфинале Евробаскета!

Отметим, что очки в составе россиян набрали только шесть человек, самым результативным стал защитник Алексей Швед (26 очков).

В четвертой четверти травму получил защитник Дмитрий Кулагин

Соперник России по полуфиналу определится сегодня в матче ИталияСербия (начало в 21.30 мск). Полуфинал пройдет в пятницу, 15 сентября (начало в 21.30 мск).

Чемпионат Европы

Мужчины

1/4 финала

Греция – РОССИЯ – 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23)

Г: Калатес (25 + 7 передач), Принтезис (19), Бурусис (10).

Р: Швед (26 + 5 передач), Мозгов (15 + 10 подборов), Фридзон (11), Воронцевич (8 + 12 подборов), Хвостов (7), Д. Кулагин (7).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (43)
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ladafan

Рига!!! редкостный идиот!!! а-ля чмока...

20:48

Mangust071

FINIX Швед это и наша сила и наше наказание. В концовке ПЯТЬ потерь подряд!!! ПЯТЬ!!! А без него никто не может взять ответственность за бросок. Ни одной комбинации с пикенролом Мозгова не было. Ладно. Жду матча со Словенией._____+1

20:48

rusfed 2.0

Выгрызли. Молодцы

20:48

Thomas_Boy_

FINIX __________ Ладно. Жду матча со Словенией. __________ Не жди.

20:47

$n10nep$

Рига!!! я конечно рад за ваших,но как и говорил уже-Греция НИКАКАЯ. 20:46 ================================ Лол. То есть надо было проиграть? Сколько ж дебилов.

20:47

Анастасия Волочкова

При -13 в победу верилось с трудом,но молодцы,вытащили матч!Швед,как всегда,не предсказуем.Видимо с сербами играть в полуфинале,но подождем немного.Финал не так уж невероятен,как казалось до начала турнира.

20:47

$n10nep$

Открываю новый сбор средств на новую коробку для Смоки. Дары едой тоже приветствуются.

20:47

Рига!!!

я конечно рад за ваших,но как и говорил уже-Греция НИКАКАЯ.

20:46

$n10nep$

Швед лидер и делает игру. Кто говорит, что он ничто - смотрите футбол.

20:46

30 лет за ЦСКА!

Гвардеец, а чем лечить?))))

20:45

Leks86

облегчили задачу

20:45

Thomas_Boy_

Калатес, конечно, не Галис. Тот 40 минут бегал и будто совсем не уставал.

20:44

Тень Мастера

Укатали таки 6-ку греков. Но это проблемы греков. А наши проблемы слишком много кривых рук. Однако всё равно великие прорицатели аля Чмока, сели в лужу.

20:44

Goshas34

Игра не шла, но выжили !!! Молотки !

20:43

ну я

Начал смотреть в середине третьей четверти и думал что усё! Но видно кричал громко и мы победили! Всех с победой!

20:43

fas163

Смотрел с середины 3-й четверти, получается принёс удачу ))) А так молодцы, не расклеились, и в концовке после ряда косяков собрались.

20:43

FINIX

Швед это и наша сила и наше наказание. В концовке ПЯТЬ потерь подряд!!! ПЯТЬ!!! А без него никто не может взять ответственность за бросок. Ни одной комбинации с пикенролом Мозгова не было. Ладно. Жду матча со Словенией.

20:43

marksan

Ну, и валидольная игра!

20:43

Dymanomashina

Новоуепинни-теперь понял кто ты??

20:43

Спам

Это-...ня, как сказал тренер, все еще впереди, Шведа надо научить на команду играть, а не на самого себя

20:42

Рига!!!

реализация штрафных катастрофа ,плюс последние 10 мин пешком ходили-физики никакой.:))

20:42

lavric999

Приятно, что в команде есть заводилы, вплоть до самого тренера! Вот бы и в футболе такие были бы!

20:42

30 лет за ЦСКА!

Ждём соперников по полуфиналу, неужели ещё раз с сербами играть будем?)))

20:42

KhSL

Если верно то, что нервные клетки не восстанавливаются, то тогда я теперь человек без нервов))) Сколько же ошибок с обеих сторон!! Тем не менее, мы в полуфинале!!

20:42

Thomas_Boy_

Ну просто монстры. Вытянули мертвый матч!

20:41

Mangust071

Да, не умеем по человечески выйгрывать)))) всех с победой!!! Характер есть, это самое главное!!!

20:41

Тень Мастера

Ушатали таки 6-ку греков. Но это проблемы греков. А наши проблемы дофига кривых рук))) Ну тем приятнее наблюдать конфуз ,.великих прорицателей" аля чмока)))

20:41

ВеликийПашаБуре

Россия- Лысый Калатес 74:69

20:40

devoted

Полуфинал будет интересный.

20:40

lavric999

Даа, собрались и вытащили матч. Откровенно говоря, думал наши проиграют грекам. Молодцы! Значит будем жить, ребята и переживать дальше!))

20:40