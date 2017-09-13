Сборная России вышла в полуфинал Евробаскета-2017, победив Грецию

Сборная России в четвертьфинале Евробаскета-2017 обыграла Грецию (74:69).
Отметим, что очки в составе россиян набрали только шесть человек, самым результативным стал защитник Алексей Швед (26 очков).
В четвертой четверти травму получил защитник Дмитрий Кулагин.
Соперник России по полуфиналу определится сегодня в матче Италия – Сербия (начало в 21.30 мск). Полуфинал пройдет в пятницу, 15 сентября (начало в 21.30 мск).
Чемпионат Европы
Мужчины
1/4 финала
Греция – РОССИЯ – 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23)
Г: Калатес (25 + 7 передач), Принтезис (19), Бурусис (10).
Р: Швед (26 + 5 передач), Мозгов (15 + 10 подборов), Фридзон (11), Воронцевич (8 + 12 подборов), Хвостов (7), Д. Кулагин (7).
ladafan
Рига!!! редкостный идиот!!! а-ля чмока...
20:48
Mangust071
FINIX Швед это и наша сила и наше наказание. В концовке ПЯТЬ потерь подряд!!! ПЯТЬ!!! А без него никто не может взять ответственность за бросок. Ни одной комбинации с пикенролом Мозгова не было. Ладно. Жду матча со Словенией._____+1
20:48
rusfed 2.0
Выгрызли. Молодцы
20:48
Thomas_Boy_
FINIX __________ Ладно. Жду матча со Словенией. __________ Не жди.
20:47
$n10nep$
Рига!!! я конечно рад за ваших,но как и говорил уже-Греция НИКАКАЯ. 20:46 ================================ Лол. То есть надо было проиграть? Сколько ж дебилов.
20:47
Анастасия Волочкова
При -13 в победу верилось с трудом,но молодцы,вытащили матч!Швед,как всегда,не предсказуем.Видимо с сербами играть в полуфинале,но подождем немного.Финал не так уж невероятен,как казалось до начала турнира.
20:47
$n10nep$
Открываю новый сбор средств на новую коробку для Смоки. Дары едой тоже приветствуются.
20:47
Рига!!!
я конечно рад за ваших,но как и говорил уже-Греция НИКАКАЯ.
20:46
$n10nep$
Швед лидер и делает игру. Кто говорит, что он ничто - смотрите футбол.
20:46
30 лет за ЦСКА!
Гвардеец, а чем лечить?))))
20:45
Leks86
облегчили задачу
20:45
Thomas_Boy_
Калатес, конечно, не Галис. Тот 40 минут бегал и будто совсем не уставал.
20:44
Тень Мастера
Укатали таки 6-ку греков. Но это проблемы греков. А наши проблемы слишком много кривых рук. Однако всё равно великие прорицатели аля Чмока, сели в лужу.
20:44
Goshas34
Игра не шла, но выжили !!! Молотки !
20:43
ну я
Начал смотреть в середине третьей четверти и думал что усё! Но видно кричал громко и мы победили! Всех с победой!
20:43
fas163
Смотрел с середины 3-й четверти, получается принёс удачу ))) А так молодцы, не расклеились, и в концовке после ряда косяков собрались.
20:43
FINIX
Швед это и наша сила и наше наказание. В концовке ПЯТЬ потерь подряд!!! ПЯТЬ!!! А без него никто не может взять ответственность за бросок. Ни одной комбинации с пикенролом Мозгова не было. Ладно. Жду матча со Словенией.
20:43
marksan
Ну, и валидольная игра!
20:43
Dymanomashina
Новоуепинни-теперь понял кто ты??
20:43
Спам
Это-...ня, как сказал тренер, все еще впереди, Шведа надо научить на команду играть, а не на самого себя
20:42
Рига!!!
реализация штрафных катастрофа ,плюс последние 10 мин пешком ходили-физики никакой.:))
20:42
lavric999
Приятно, что в команде есть заводилы, вплоть до самого тренера! Вот бы и в футболе такие были бы!
20:42
30 лет за ЦСКА!
Ждём соперников по полуфиналу, неужели ещё раз с сербами играть будем?)))
20:42
KhSL
Если верно то, что нервные клетки не восстанавливаются, то тогда я теперь человек без нервов))) Сколько же ошибок с обеих сторон!! Тем не менее, мы в полуфинале!!
20:42
Thomas_Boy_
Ну просто монстры. Вытянули мертвый матч!
20:41
Mangust071
Да, не умеем по человечески выйгрывать)))) всех с победой!!! Характер есть, это самое главное!!!
20:41
Тень Мастера
Ушатали таки 6-ку греков. Но это проблемы греков. А наши проблемы дофига кривых рук))) Ну тем приятнее наблюдать конфуз ,.великих прорицателей" аля чмока)))
20:41
ВеликийПашаБуре
Россия- Лысый Калатес 74:69
20:40
devoted
Полуфинал будет интересный.
20:40
lavric999
Даа, собрались и вытащили матч. Откровенно говоря, думал наши проиграют грекам. Молодцы! Значит будем жить, ребята и переживать дальше!))
20:40