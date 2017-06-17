Мария Вадеева: "Нас с Мусиной в детстве называли бульдозерами"

Центровая сборной России Мария Вадеева после матча группового турнира чемпионата Европы с Латвией (71:59) подчеркнула, что игра получилась трудной. Сама баскетболистка набрала 15 очков и сделала 12 подборов.

– Какие ощущения после стартовой встречи?

– На самом деле, игра оказалась очень трудной. И это было неожиданно. Понятно, что все команды приехали побеждать, и легких матчей не будет. Но я считала, что сегодня будет полегче. А тут сборная Латвии ни в чем не уступала нам с первых минут. Но в конце концов мы все-таки пристрелялись к кольцам, взяли игру под свой контроль. Тем не менее, соперницы серьезно сопротивлялись, до конца матча не позволяя нам уйти далеко вперед.

– Ключевым в матче стал тайм-аут ближе к концу первой половины, после которого сборная России за две с половиной минуты набрала 13 безответных очков. Чем главный тренер смог так расшевелить игроков?

– Ой, не помню. Сегодня было столько тайм-аутов (Смеется.). Но мы смогли завестись. Как это так: смотрим на счет и, оказывается, проигрываем! Начали забивать, поймали кураж и добились солидного разрыва.

– Чуть раньше, в начале второй четверти наша команда уступала 7 очков. И произошли два ключевых момента, которые смогли несколько растормошить сборную России. Первый – когда Евгения Белякова забила трехочковый. Второй – когда вы, падая за лицевую линию, отдали великолепную передачу под щит Елене Кирилловой. Вы всегда боретесь до конца, бросаясь за самым безнадежным мячом?

– Знаете, нас с Раисой Мусиной в детстве называли бульдозерами. Потому что мы всегда боремся до конца, привыкли к этому.