Лазарос Пападопулос: "Игра сборной России на Евробаскете-2017 мне не понравилась"

Экс-игрок сборной Греции Лазарос Пападопулос в интервью "СЭ" отметил, что сборная России не показала всего своего потенциала на Евробаскете-2017. В среду россияне обыграли греков (74:69) и вышли в полуфинал на Сербию.

– Вы сказали, что вам не понравилась игра России. В чем именно?

– Я имел в виду в целом на турнире. Хотя моментами россияне показывали великолепную игру. Особенно действия в быстрых атаках и под кольцом. Но этого было мало. Понятно, что чемпионат разогнался только сейчас, и тяжело было сходу показать отличную игру. Надеюсь, что Россия еще добавит, потому что у команды еще достаточно потенциала. И если Россия сможет его реализовать, то легко сможет биться за медали.

– Сборной России по силам выиграть Евробаскет?

– Не скажу, что это из области фантастики, но и не считаю Россию фаворитом турнира. В Испании в 2007-м, кстати, она тоже не считалась фаворитом. Иногда намного легче играть, когда ты в роли андердога. На тебя нет давления, и ты показываешь игру лучше, чем от тебя ожидают. Испания в 2007 году – яркий тому пример, команда просто должна была побеждать, рядом не было ни кого, уже были подготовлены полки под медали, чемпионские футболки, шампанское… Иногда с таким очень тяжело справиться, особенно, когда играешь на своем паркете. (Андрей СИЗЯКИН)

Полное интервью Лазароса Пападопулоса