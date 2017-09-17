Андрей Воронцевич: "Четвертое место - это очень хороший результат для сборной России"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич после матча за третье место отметил, что Испания заслуженно завоевала бронзовые медали Евробаскета-2017. Встреча завершилась со счетом 93:85 в пользу испанцев. В финале встретятся Себрия и Словения.

- Мы поздно начали играть как надо, только во второй половине, а надо было играть все четыре четверти, - цитирует ТАСС Воронцевича. - Хочу сказать, что испанцы заслужили медали. Мы же стали четвертыми - это очень хороший результат для нас, хотя по ходу турнира хотелось большего. Я запомню хорошие эмоции от Евробаскета.

Не дотянулись до бронзы. Россия уступила Испании