Андрей Кириленко: "Победы сборной – великолепное выполнение "домашнего задания"

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что персонал, сборной России качественно подошел к разбору соперников на Евробаскете. По его словам, на европейском первенстве команда действует по четкому плану.

"Все наши победы на турнире, включая игру с Хорватией, – это великолепное выполнение "домашнего задания", – приводят "Известия" слова Кириленко. – Наш персонал, который отвечает за разбор тактики соперников, проделывает огромный объем работы. Денис Годлевский работает по 20 часов в сутки, отмечая слабые и сильные стороны конкурентов. Мои комплименты Денису – он вносит большой вклад в наши победы. Мы играем по четкому плану, делаем правильные акценты, уделяя внимание определенным игрокам. Это сразу же бросается в глаза".

В среду, 13 сентября, россияне сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы против сборной Греции.