Алексей Швед: "Осталось несколько шагов, постараемся их сделать"

Защитник сборной России Алексей Швед, оформивший дабл-дабл в победном матче 1/8 финала Евробаскета против Хорватии (101:78), признался, что в первой половине встречи игра давалась тяжело. По его словам, у команды нет времени на празднование выхода в следующий раунд плей-офф.

- Спасибо болельщикам, которые приехали на чемпионат Европы, - сказал Швед во флеш-интервью. - Мы хотели показать, что можем играть в баскетбол. У Хорватии сильная команда - много ветеранов, есть молодые игроки. Счет не должен вводить в заблуждение. В первой половине было очень сложно. А потом, может быть, стали лучше играть в обороне. Главное, что победили. Осталось несколько шагов, постараемся их сделать.

В нашей команде все ребята умеют играть. Ничего не будем загадывать. будем двигаться от игры к игре.

- Что скажете о сопернике по четвертьфиналу - сборной Греции?

- Не хочется сейчас думать об этом. Завтра разберем их, будем готовиться.

- Будете праздновать победу над Хорватией?

- Сейчас уже поздно, не до ресторанов. А завтра будем тренироваться.

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