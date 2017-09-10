Андрей Кириленко: "Хотел увидеть именно такую игру в исполнении сборной России"

Президент РФБ Андрей Кириленко после победы сборной России над Хорватией (101:78) в матче 1/8 финала Евробаскета-2017 отметил, что у него нет никаких вопросов по игре команды. Он также добавил, что следующий соперник Греция – опытный оппонент, который умеет играть на высоком уровне.

– Результат прекрасный. Поздравляю болельщиков, это была отличная игра. Самая лучшая на сегодняшний день в исполнении нашей команды, – сказал в эфире программы "Все на Матч" Кириленко. – Всю игру провели дисциплинировано. Швед действительно был наконечником копья, играл прекрасно. И хорошо, что все поддержали его порыв. Я рад именно такой победе.

Не надо обманываться счетом матча с хорватами. Это действительно очень серьезный соперник, который был одним из фаворитов. Видимо, не на этом турнире. Мы сыграли очень здорово. Все получается, когда играем дисциплинированно, когда играем по делу. Хотелось увидеть это у ребят. Вопросов вообще никаких нет по таким играм. Зубков вышел отлично – играл активно, агрессивно, просто разрывал сегодня.

Греция – еще одна хорошая команда, очень опытная. Она умеет играть в баскетбол именно на высоком уровне, особенно клубном. Хорошо разберем соперника. Если будем распыляться - жди проблем.