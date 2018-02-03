Власти призывают главу НОК США уйти в отставку из-за ситуации с домогательствами к спортсменкам

Сенаторы США Джин Шахин и Джони Эрнст распространили заявление, в котором призвали главу Национального олимпийского комитета Стива Блэкмуна уйти в отставку, сообщает ТАСС. Чиновники обвиняют НОК США в халатности в ситуации с домогательствами бывшего врача сборной по гимнастике Ларри Нассара к спортсменкам. По их мнению, организация должна была вмешаться в этот инцидент в 2015 году, когда появились первые сообщения о Нассаре.

"Если эти сообщения верны, то дело уже не просто в халатности. Встают серьезные вопрос о степени ответственности НОК США, и при таких обстоятельствах наиболее уместным шагом для Скотта Блэкмуна была бы отставка", - говорится в заявлении сенаторов.

Напомним, на прошлой неделе Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 человек, однако показания против него дали в общей сложности 156 женщин.