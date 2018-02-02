16:57 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Шестикратный чемпион Игр Щербо подал в суд на партнершу по сборной СССР за обвинения в изнасиловании

Виталий ЩЕРБО. Фото Дмитрий СОЛНЦЕВ
Виталий ЩЕРБО. Фото Дмитрий СОЛНЦЕВ
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Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Виталий Щербо подал в суд США на бывшую партнершу по сборной СССР Татьяну Гуцу. Ранее двукратная победительница Игр обвинила Щербо в изнасиловании, заявив, что произшло это на турнире в Штутгарте в 1991 году.

 
1992 год. Барселона. Татьяна ГУЦУ - двукратная олимпийская чемпионка Игр-1992.Секс-скандал через четверть века

– Единственное, что могу сказать: я подал на нее в суд. Это понятно было с самого начала – я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание, – цитирует kp.by со ссылкой на телеканал "Беларусь 1" Виталия Щербо.– Сейчас этот процесс идет. Как суд пройдет, как все это закончится, если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, несостыковки, все, что было сказано неадекватным человеком, – тогда можно. А сейчас что говорить? Нечего.

Первое заседание суда пройдет в Лас-Вегасе в феврале.

Дополнительная информация

https://www.kp.by/online/news/3009292/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Nikolas7

денег на пивас перестало хватать, видимо решила подзаработать на легкую, но что то пошло не так

17:24