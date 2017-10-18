09:10 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Советская гимнастка обвинила шестикратного олимпийского чемпиона в изнасиловании

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Двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу обвинила шестикратного победителя Олимпиады-1992 гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании. Она написала на своей странице в Фейсбуке, что преступление произошло в 1991 году в Штутгарте.

Гуцу оставила следующую запись:

"Я набралась смелости спустя 27 лет.

Татьяна Торопова, которую я считала своей подругой и товарищем по сборной СССР, спасибо тебе, что ты не набралась храбрости, когда мне это нужно больше всего, чтобы постоять за меня и побороться за права женщин. Нет - значит нет. Ты была там и все слышала, но ты ничего не сделала, чтобы защитить меня... 

Рустам Шарипов, спасибо тебе за то, что ты был отличным товарищем своему другу и не защитил меня, когда мне было 15 лет.

Тот, кто изнасиловал меня в Штутгарте в 1991 году.

Виталий Щербо.

Монстр, из-за которого я находилась в собственной клетке. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательства гораздо сильнее твоих слов. Теперь я сильнее как никогда. Ты больше не сможешь меня сломать.

Это моя история Золушки. Я пережила это, и я буду поддерживать каждого, кто боится высказаться, я постараюсь быть уверенной в своих силах. Спасибо, Джина Тай".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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armi

А в 90 лет "вспомнит" все подробности и обратится в Европейский суд - "самый гуманный суд в мире"!!!!!

11:41

marksan

К старости нахлынули воспоминания!

11:08

Агдамыч™

Разборка двух американцев. Пусть обращаются к самому справедливому в мире суду демократии.

10:48

genry2012

Дааа... Одно слово - Гуцу! "Сильна как никогда"

10:26