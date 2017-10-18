Советская гимнастка обвинила шестикратного олимпийского чемпиона в изнасиловании

Двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу обвинила шестикратного победителя Олимпиады-1992 гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании. Она написала на своей странице в Фейсбуке, что преступление произошло в 1991 году в Штутгарте.

Гуцу оставила следующую запись:

"Я набралась смелости спустя 27 лет.

Татьяна Торопова, которую я считала своей подругой и товарищем по сборной СССР, спасибо тебе, что ты не набралась храбрости, когда мне это нужно больше всего, чтобы постоять за меня и побороться за права женщин. Нет - значит нет. Ты была там и все слышала, но ты ничего не сделала, чтобы защитить меня...

Рустам Шарипов, спасибо тебе за то, что ты был отличным товарищем своему другу и не защитил меня, когда мне было 15 лет.

Тот, кто изнасиловал меня в Штутгарте в 1991 году.

Виталий Щербо.

Монстр, из-за которого я находилась в собственной клетке. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательства гораздо сильнее твоих слов. Теперь я сильнее как никогда. Ты больше не сможешь меня сломать.

Это моя история Золушки. Я пережила это, и я буду поддерживать каждого, кто боится высказаться, я постараюсь быть уверенной в своих силах. Спасибо, Джина Тай".