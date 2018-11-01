20:43 | Спортивная гимнастика

Путин поздравил Далалояна с золотом ЧМ

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Артура Далалояна с победой на чемпионате мира в многоборье. Далалоян стал вторым в истории спортсменом в истории России, выигравшим золото ЧМ в этой дисциплине. 

"Уважаемый Артур Грачьевич!

Поздравляю Вас с блестящим выступлением на чемпионате мира в Дохе.

Триумфом в личном многоборье Вы вернули нашей стране "золото", которого у нас не было почти двадцать лет. Это – большое, по-настоящему значимое событие для отечественной школы спортивной гимнастики, достойный вклад в продолжение её победных традиций.

Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго", - говорится в письме Путина на официальном сайте Кремля.

Дополнительная информация

http://kremlin.ru/events/president/letters/59018

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