20:59 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Оксана Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннесса

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Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире участница семи Олимпиад. Последними на данный момент для нее стали Игры в Рио, где она выступила в возрасте 41 года 56 дней, став самой возрастной гимнасткой в истории Олимпиад.

Чусовитина в 1992 году завоевала золото в командном первенстве в составе Объединенной команды, в 1996, 2000 и 2004 году представляла Узбекистан, после чего на двух Играх выступала за Германию и взяла серебро Пекина-2008 в опорном прыжке. С 2013 года она вновь выступает за Узбекистан.

Оксана Чусовитина: "Я кажусь кому-то бабушкой? Догоняйте!" 

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Материалы REN-TV

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