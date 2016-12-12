Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире участница семи Олимпиад. Последними на данный момент для нее стали Игры в Рио, где она выступила в возрасте 41 года 56 дней, став самой возрастной гимнасткой в истории Олимпиад.
Чусовитина в 1992 году завоевала золото в командном первенстве в составе Объединенной команды, в 1996, 2000 и 2004 году представляла Узбекистан, после чего на двух Играх выступала за Германию и взяла серебро Пекина-2008 в опорном прыжке. С 2013 года она вновь выступает за Узбекистан.