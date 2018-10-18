Мустафина выступит на ЧМ только на бревне и брусьях

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина на чемпионате мира в Катаре выступит на двух снарядах из четырех - бревне и брусьях, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России Валентину Родионенко. Помимо Мустафиной, в турнире от России примут участие Ангелина Мельникова, Ирина Алексеева, Ангелина Симакова, Лилия Ахаимова и запасная Дарья Спиридонова.

- Алия в Катаре будет выступать только на бревне и брусьях, - сказала Родионенко. - Ахаимову мы заявим только на вольные упражнения и опорный прыжок. Мельникова, Алексеева и Симакова - многоборки и будут выступать на всех четырех снарядах.

ЧМ в Катаре станет для Мустафиной первым международным стартом после Олимпиады в Рио. В 2017 году спортсменка родила дочь.

В состав мужской сборной России на ЧМ включены Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный и запасной Владислав Поляшов.

- Что касается ребят, то на всех снарядах будут выступать Белявский, Далалоян и Нагорный, - добавила Родионенко.