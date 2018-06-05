Мустафина может пропустить чемпионат Европы, если не восстановится к Кубку России

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сказала, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина может пропустить чемпионат Европы, который пройдет в Глазго. По словам специалиста, гимнастка, вернувшаяся в спорт после рождения ребенка, не выступит на турнире в Великобритании, если не восстановится к Кубку России, который пройдет в конце июня в Челябинске.

На данный момент у Мустафиной есть проблемы с коленом. Ее первым стартом после возвращения бы чемпионат России, который прошел в апреле в Казани.

– Мустафина пока не приняла окончательного решения о своем выступлении на июньском Кубке России, – цитирует ТАСС Родионенко. – У нее болит прооперированное колено, и в скором времени Алия поедет к врачам в Германию. Если она и примет участие в Кубке России, то выступит там только на двух снарядах: бревне и брусьях.

При формировании состава на августовский чемпионат Европы в Глазго тренерский штаб будет руководствоваться спортивным принципом. В случае, если Мустафиной не удастся восстановиться к Кубку России, то шансы ее поехать на континентальное первенство будут невелики. Мы не имеем права пренебрегать другими достойными гимнастками.