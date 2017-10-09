Ксения Семенова: "Когда Давид упал, мы были в трансе"

Чемпионка мира Ксения Семенова в интервью "СЭ" подвела итоги мирового первенства в Монреале, в котором российская команда завоевала шесть наград и заняла третье место в командном зачете.

​– Ваш супруг Денис Аблязин стал серебряным призером в упражнении на кольцах. Верили, что ему удастся завоевать эту награду?

– Я думала, что если Денис все сделает в своей комбинации, то медаль будет. Ему было непросто готовиться к этому турниру, где он выступал только на одном снаряде – кольцах. Обычно он делает три снаряда, но в этот раз не совсем удачно выступил на Кубке России и сумел отобраться только на одном. Это чисто психологически непросто, хотя если есть даже один шанс – его можно использовать. Денис это и доказал.

– Давид Белявский имел реальный шанс победить в многоборье, шел первым перед заключительным снарядом, но сорвался с перекладины и в итоге остался четвертым...

– Мы как раз в этот момент переписывались с его супругой, и словами не передать, как переживали. Когда Давид упал, мы были в трансе. Ведь понятно было, что ему нужно просто сделать свою комбинацию без грубых ошибок – и будет медаль. Пусть, может, не золотая, но серебряная или бронзовая была почти в кармане. Очень обидно и больно, что в итоге так получилось. Но Давид молодец, показал себя настоящим борцом, и уже после этого стал вторым в упражнении на коне. Мне кажется, в психологическом плане это очень важно и поможет ему в дальнейшем еще больше верить в себя. (Наталья МАРЬЯНЧИК)