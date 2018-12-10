Еще один из руководителей НОК США ушел в отставку из-за секс-скандала

Глава отдела спортивных результатов Национального олимпийского комитета (НОК) США Алан Эшли покинул свой пост, сообщает USA Today. Причиной стал громкий скандал с участием бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассаром.

Нассар ранее был приговорен к сроку до 175 лет за семь доказанных случаев насилия, а также к 60 годам по делу о детской порнографии. Алан Эшли был обвинен в бездействии в ситуации с Нассаром. В феврале по аналогичной причине в отставку ушел гендиректор НОК США Скотт Блэкмун. Его пост заняла Сара Хиршленд, решением которой и был уволен Эшли.

Блэкмун и Эшли руководили НОК США с 2010 года. Отмечается, что гендиректор Федерации гимнастики США Стив Пенни рассказал им о ситуации с Нассаром в июле 2015 года, но они ничего не сделали вплоть до сентября 2016 года, когда было опубликовано масштабное расследование.