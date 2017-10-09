Андрей Родионенко: "Все травмы на чемпионате мира связаны с организацией турнира"

Главный тренер сборной России Андрей Родионенко заявил, что удивлен большому количеству травм на чемпионате мира в Монреале. Специалист отметил, что это связано не с подготовкой спортсменов, а с организацией турнира.

– Такого количества травм, которые случились здесь во время чемпионата мира, не было никогда, – цитирует "Р-Спорт" Родионенко. – Все травмы были вызваны не слабой подготовкой самих гимнастов, а организационными моментами. В первые дни в каждой команде кто-то обязательно получал повреждения на тренировках, включая самого Кохэи Утимуру, который никогда раньше не травмировался. Сам глава FIG пытался найти ответ на вопрос, с чем связано такое большое количество травм.