Алия Мустафина: "Соскучусь по гимнастике – будет смысл продолжить"

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина встретилась со студентами Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Она подчеркнула, что в будущем планирует заниматься развитием художественной гимнастики, а не тренерской деятельностью.

– Когда тебе 17, стать олимпийской чемпионкой гораздо проще, чем когда тебе 21. Главное – желание, остальное все будет. Иди и делай.

Все в жизни так, как и должно быть. Я ни о чем не жалею. У меня было много травм, и страх, что я сделаю что-то не так, присутствует на тренировках постоянно. Но на соревнованиях никакого страха нет.

За своим питанием и весом я слежу сама. Мои результаты – моя ответственность. Я сторонница эстетической гимнастики. Представляю, что делаю то же, что и американка Симона Байлз, и понимаю, что мой организм такое просто бы не выдержал.

Купальники для выступлений я выбираю сама. Любимый цвет – фиолетовый.

Я устала от зала, хочу отдохнуть. Соскучусь по гимнастике, значит, будет смысл продолжить. Мои дни – не однообразны. Постоянно чем-то занята: общаюсь, хожу в гости, по магазинам, учусь. Думаю о том, чтобы заниматься развитием спортивной гимнастики, а не тренерской деятельностью.