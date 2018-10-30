Алия Мустафина: "Очень скучала по эмоциям и выступлениям"

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина после финала чемпионата мира по спортивной гимнастике заявила, что скучала по эмоциям от выступлений на подобном уровне. Сборная России заняла второе место в командном турнире и получила лицензии на Олимпийские игры 2020 года.

- Не могу сказать, что какой-то снаряд прям очень тяжело дался - цитирует Мустафину РИА Новости. - Я готовила несложные программы, но старалась их выполнять чисто. Поэтому это не было для меня сверхсложной задачей. Все вспомнила, сегодня уже более или менее пришла в себя, а в первый день после квалификации у меня столько эмоций было, не могла успокоиться очень долго! Я очень скучала по этим эмоциям, выступлениям, когда тебе тяжело, тебя трясет и нужно собраться.

Напомним, для Мустафиной этот чемпионат мира стал первым международным турниром после паузы, связанной с рождением ребенка.

Все о спортивной гимнастике - здесь