Российские гимнастки отобрались на Олимпиаду-2020

Женская сборная России заняла второе место в командном турнире на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе. Она получила лицензии на Олимпийские игры 2020 года.

В составе команды выступали Алия Мустафина, Лилия Ахаимова, Ирина Алексеева, Ангелина Мельникова и Ангелина Симакова. Они набрали 162,863 балла.

Первое место заняла сборная США (171,629), третье - команда Китая (162,396).

Сборные, завоевавшие медали, получили командные лицензии на четырех человек для участия в Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио.

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