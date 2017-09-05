На Baltic Weekend-2017 пройдет обсуждение проблем спортивной отрасли

В последнее время в России проводится все больше масштабных спортивных мероприятий международного уровня. Государство вкладывает инвестиции в различные мероприятия, связанные со спортом. Однако успешное развитие спортивного маркетинга невозможно без участия спонсоров – коммерческих брендов, которые после серии скандалов вокруг Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро не спешат заключать спонсорские контракты. Как грамотно выстроить сотрудничество между государством и бизнесом в преддверии чемпионата мира по футболу? Как вовлекать болельщиков? Как с помощью спортивных медиа сделать красивый и эффективный коммуникационный проект? Какой опыт получили маркетинговые партнеры Кубка конфедераций-2017?

Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола на площадке Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend-2017.

Среди выступающих спикеров подтвердили свое участие:

• Кирилл Агеев, менеджер по корпоративным коммуникациям VISA, руководитель проекта спонсорской поддержки VISA Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018;

• Мария Гришко, продюсер Sport Leaders Global Forum;

• Жанна Дембо, заместитель генерального директора по связям с общественностью ФК "Зенит";

• Александр Дыбаль, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО "Газпром-нефть";

• Андрей Мельник, менеджер спортивных проектов, Вконтакте

• Владимир Плетюхин, директор Департамента коммуникаций организационного комитета "Россия-2018";

• Олег Румянцев, директор программ Совета содействия Олимпийского комитета России.

Круглый стол в рамках Baltic Weekend 2017 будет проходить 14 сентября с 14:00 до 15:30 в Corinthia Hotel St. Petersburg.

По словам организаторов, в этом году участников ожидает насыщенная деловая программа, профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят, что позволит стать лидером в изменившемся мире и какими станет PR в ближайшем будущем. Организатором Baltic Weekend 2017 выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Получить дополнительную информацию можно на сайте мероприятия.

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