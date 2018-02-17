"Фонбет": Россия - явный фаворит матча с США

В субботу, 17 февраля, хоккеисты сборной России проведут третий, заключительный, матч группового турнира Олимпийских игр в Пхенчхане. Игроки Олега Знарка встретятся с национальной командой США. Игра пройдет на стадионе Gangneung Hockey Centre в Пхенчхане и начнется в 15.10 по московскому времени. Первый матч, напомним, россияне проиграли словакам 2:3, во втором крупно победили Словению – 8:2, а в третьем встретятся с лидером группы B. По итогам этой встречи станет понятно, куда попадет Россия - в квалификационный раунд или напрямую в четвертьфинал.

К этому матчу компания "Фонбет" предлагает отличные коэффициенты. Так, поставив на чистую победу России, вы сможете увеличить свою сумму в 1,35 раза, а выбрав американцев - в 6,00 раза. На то, что основное время закончится вничью, коэффициент 6,50.

Россия и США последний раз играли в группе на Олимпиаде в Сочи-2014. Тогда подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступили в серии буллитов 2:3. Теперь у российских звезд есть отличный шанс взять реванш, а компания "Фонбет" поможет сделать этот матч еще более эмоциональным.

К слову, Россия - самая результативная команда олимпийского турнира - 2 матча, 10 голов, а "Фонбет" дает интересные коэффициенты на "тотал". Сделав ставку на "тотал" больше 6 голов, можно преувеличить сумму ставки в 1,95 раза, меньше 6 шайб - в 1,75 раза.

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