РФС рассказал о мальчике с тяжелым диагнозом, который побывал на матче Россия - Сан-Марино

Пресс-служба РФС рассказала об 11-летнем мальчике Саше, который побывал в Саранске на матче отборочного цикла Евро-2020 между сборной России и Сан-Марино (9:0). У него тяжелый диагноз – детский церебральный паралич и гепатобластома печени. В сюжете рассказывается, как осуществилась мечта ребенка.

– 11-летний Саша – большой фанат футбола, у него детский церебральный паралич и гепатобластома печени. Но несмотря на свой диагноз, уже в столь юном возрасте он побывал на огромном количестве матчей, причем не только в нашей стране. Однако до недавнего времени ему никак не удавалось съездить на игру сборной России в другой город. Эта история о том, как мечта Саши наконец-то осуществилась, – говорится в сообщении пресс-службы на You tube.