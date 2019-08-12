"В матче с "Сочи" мы не добились победы, которую очень хотели". Магнуссон - о нулевой ничьей с сочинцами

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в Twitter подвел итоги матча 5-го тура с "Сочи" (0:0).

- Против "Сочи" сыграли с чистого листа, но, к сожалению, мы не смогли добиться победы, которой нам так сильно хотелось. По крайней мере мы движемся в правильном направлении, - написал Магнуссон.

Clean sheet against Sochi but unfortunately we didn’t get the win we wanted so badly. Everything moving in the right direction though. 🔴🔵 pic.twitter.com/KqrImUfeF4 — Hörður B. Magnússon (@HordurM34) August 12, 2019

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