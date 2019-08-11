Виктор Гончаренко: "Нам могут ломать нос, а карточки получаем мы"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен рядом решений судей в домашнем матче 5-го тура чемпионата России с "Сочи" (0:0). В концовке после удара в чужой штрафной защитника южан Ивана Миладиновича локтем лицо в кровь разбил форвард Федор Чалов – нарушение было вне поля зрения арбитра. В первой половине из-за повреждения был заменен Арнор Сигурдссон, при этом соперник избежал наказания от глановго судьи Виталия Мешкова за фол.

– У нас это стандартная ситуация: нас могут ломать, нас могут бить, нам могут ломать нос, а желтые карточки получаем мы, – отметил Гончаренко. – Что касается Сигурдссона, у него сложная травма. У Чалова, думаю, все в порядке. (Александр Рогулев)

Жуткая травма Чалова. Все лицо в крови //

ЦСКА – "Сочи": почему арбитр не удалил игрока гостей?