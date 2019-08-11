Роман Бабаев: "Ошибки в ситуации с Сигурдссоном и Чаловым – перебор"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев – о судействе в матче 5-го тура чемпионата России ЦСКА – "Сочи" (0:0).

– По поводу судейства в матче с "Сочи" напишем соответствующее обращение. Хотя после каждого тура возникают подобные основания. Нам объясняют, почему судья принял то или иное решение. Конечно, признавать ошибки постфактум, наверное, правильно. Но хотелось бы, чтобы их было меньше. То, что сегодня произошло, на мой взгляд, перебор. И в ситуации с Сигурдссоном, и с Чалом. Они, на мой взгляд, очевидны.

Если не главный, то боковые судьи должны были подсказать. Почему-то этого не происходит от матча к матчу. Надеюсь, руководство судейского корпуса не для галочки отвечает, а разбирается в подобных ситуациях, потому что мы стараемся привлекать болельщиков на трибуны, развивать футбольный продукт. А после таких ситуаций у игроков и болельщиков очень много вопросов. Это не украшает наш чемпионат. (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)

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