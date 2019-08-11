Жуткая травма Чалова. Все лицо в крови

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в конце домашнего матча 5-го тура чемпионата России против "Сочи" получил неприятную травму. Защитник гостей Иван Миладинович ударом локтем попал ему в нос.

Арбитр Виталий Мешков нарушения в штрафной площади южан не заметил – фол произошел вне поля его зрения. В это время мяч был в игровой ситуации в другой точке поля – перед подачей с левого фланга атаки красно-синих.

#ЦСКАСочи Вот в этот момент Чалов получает удар локтем в лицо от Миладиновича pic.twitter.com/OV1ib7NoDs – СЭ ЦСКА (@cska_se) August 11, 2019

У форварда ЦСКА после удара было обильное кровотечение. При этом нападающий стремился как можно скорее вернуться в игру.

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