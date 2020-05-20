РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Посмотрел его 10 000 раз». Фарфан назвал самый памятный гол

07:55
Джефферсон Фарфан после гола Новой Зеландии. Фото Goal
Джефферсон Фарфан после гола Новой Зеландии. Фото Goal
Теги:

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, у которого ранее диагностировали коронавирус, признался, что гол за сборную Перу в стыковом матче чемпионата мира-2018 против Новой Зеландии пересмотрел 10 тысяч раз. Тот мяч вывел перуанцев на мировое первенство впервые с 1982 года.

— Сколько раз посмотрел тот гол, который вывел Перу на ЧМ-2018? Вероятно, 10 000 раз! — приводит официальный сайт ФИФА слова Фарфана. — Это был действительно особенный момент: я вернулся в сборную, и это было очень эмоционально. Эта квалификация пришла в идеальное время, и все сложилось так, как я мечтал.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир