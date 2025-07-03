Гол Васильева принес «Рубину» победу над «Енисеем» в товарищеском матче

«Рубин» со счетом 1:0 победил «Енисей» в товарищеском матче. Игра прошла в Казани.

Автором единственного гола хозяев стал полузащитник Никита Васильев, который отличился на 14-й минуте.

По итогам сезона-2024/25 «Рубин» с 45 очками занял седьмое место в чемпионате России. «Енисей» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице ФНЛ с 49 баллами.

Товарищеский матч

«Рубин» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0 (1:0)

Гол: Васильев, 14.

«Рубин»: Нигматуллин (Ставер, 46), Вуячич, Грицаенко, Багаутдинов, Кабутов, Апшацев (О.Иванов, 46), Ходжа, Васильев, Иву, Мукба, Чуни (Чумич, 46).

«Енисей»: Шамов (Антипин, 75), Масловский, Тихонов (Гилязетдинов, 75), Цесь (Богатырев, 46), Эммерсон, Чуканов (Погосов, 77), Е.Иванов, Огиенко (Зазвонкин, 75), Канаплин (Надольский, 89), Окладников, Мазурин (Белем, 89).

3 июля. Казань. Стадион «База ФК Рубин».