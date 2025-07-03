«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря голам Лусиано и Педро

«Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче — 2:0. Игра прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

Счет на 71-й минуте открыл нападающий Лусиано Гонду. На 89-й минуте Педро увеличил преимущество хозяев поля.

Перед началом матча футболисты «Зенита» и «Динамо» почтили минутой молчания память форварда «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты, который погиб в ДТП в возрасте 28 лет.

6 июля сине-бело-голубые проведут товарищеский матч с «Балтикой», а махачкалинцы 8 июля сыграют с «Ростовом».