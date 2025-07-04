В пятницу Сутормин пройдет медосмотр в «Крыльях Советов»

Как стало известно «СЭ», в пятницу, 4 июля, Алексей Сутормин пройдет медосмотр в «Крыльях Советов».

В случае положительного заключения врачей 31-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом до лета 2026 года на правах свободного агента.

Ранее журналист Иван Карпов писал, что Сутормин заключит с «Крыльями» контракт на один год.

Последний сезон Сутормин провел в «Ростове». Он сыграл 33 матча, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.