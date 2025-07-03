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Вега — о переходе в «Зенит»: «Я приехал, чтобы завоевывать трофеи!»

Алина Савинова

Новичок «Зенита» Роман Вега рассказал, долго ли размышлял над предложением сине-бело-голубых о переходе.

В четверг, 3 июля, клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании пятилетнего контракта с 21-летним аргентинским защитником, который ранее выступал за «Аргентинос Хуниорс».

«У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение «Зенита» принял легко и быстро — в течение недели все подготовил, собрал вещи и приехал в Россию. Какую роль в этом решении сыграл Лусиано? Думаю, очень важную, фундаментальную. Каждый день он отправлял мне сообщения, звал сюда. Лусиано — отличный парень, мы друзья, и он точно поможет мне быстро освоиться здесь», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Веги.

Также футболист ответил, что его соотечественник и форвард «Зенита» Лусиано Гонду успел рассказать ему о российском клубе.

«Сказал, что вся инфраструктура на высочайшем уровне, что я ни в чем не буду нуждаться, что моей семье здесь будет очень хорошо. Все это мне очень понравилось, идея зацепила меня — и я приехал, чтобы завоевывать трофеи!» — добавил Вега.

Вега является воспитанником «Архентинос Хуниорс». За основную команду он выступал с 2021 года, также защитник играл на правах аренды за «Барселону Атлетик» в сезоне-2022/23.

В сезоне-2024/25 Вега провел 15 матчей в чемпионате Аргентины, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Сергеев завис на пути в «Динамо», «Спартак» взял Заболотного и может продать Угальде. Таблица трансферов РПЛ
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Роман Вега
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

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