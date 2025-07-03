Вега — о переходе в «Зенит»: «Я приехал, чтобы завоевывать трофеи!»

Новичок «Зенита» Роман Вега рассказал, долго ли размышлял над предложением сине-бело-голубых о переходе.

В четверг, 3 июля, клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании пятилетнего контракта с 21-летним аргентинским защитником, который ранее выступал за «Аргентинос Хуниорс».

«У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение «Зенита» принял легко и быстро — в течение недели все подготовил, собрал вещи и приехал в Россию. Какую роль в этом решении сыграл Лусиано? Думаю, очень важную, фундаментальную. Каждый день он отправлял мне сообщения, звал сюда. Лусиано — отличный парень, мы друзья, и он точно поможет мне быстро освоиться здесь», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Веги.

Также футболист ответил, что его соотечественник и форвард «Зенита» Лусиано Гонду успел рассказать ему о российском клубе.

«Сказал, что вся инфраструктура на высочайшем уровне, что я ни в чем не буду нуждаться, что моей семье здесь будет очень хорошо. Все это мне очень понравилось, идея зацепила меня — и я приехал, чтобы завоевывать трофеи!» — добавил Вега.

Вега является воспитанником «Архентинос Хуниорс». За основную команду он выступал с 2021 года, также защитник играл на правах аренды за «Барселону Атлетик» в сезоне-2022/23.

В сезоне-2024/25 Вега провел 15 матчей в чемпионате Аргентины, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.