Тренер «Зенита» Оливейра поделился мнением о новичке команды Веге

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился с «СЭ» мнением о новичке сине-бело-голубых Романе Веге.

В четверг, 3 июля, клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с 21-летним аргентинцем на пять лет.

— Как тренерский штаб планирует использовать Вегу? Он рассматривается именно как игрок левого фланга обороны?

— Вега может играть на разных позициях. Мы его смотрели и знаем, что он может играть и как центральный полузащитник, и как левый защитник. У нас тоже есть два крайних защитника, которых мы можем использовать в центре: Горшков и Дуглас. Будем смотреть, кто лучше.

— Но какая приоритетная формация — с Дугласом в центре, а с Вегой слева?

— Вот это покажет сезон, мы пока не знаем. Посмотрим, как он будет выглядеть на тренировках и как воспримет все наши требования. Варианты разные. Надеюсь, что мы их все используем.

Предыдущей командой Веги была «Аргентинос Хуниорс», футболист провел 63 матча за клуб, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.