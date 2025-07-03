РФС опубликовал решение комитета по этике по делу Писарского

3 июля прошло заседание комитета по этике РФС, на котором было принято решение о наказании нападающего «Сочи» Владимира Писарского. В отношении 29-летнего форварда проводилась проверка о возможной ставке и влиянии на результат первого стыкового матча РПЛ с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил прямую красную карточку в первом тайме.

«В связи с допущенными футболистом Писарским Владимиром Васильевичем нарушениями статей 18 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Писарскому Владимиру Васильевичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 4 (четыре) года, из них 1 (один) год, начиная с даты вынесения решения, реального запрета и 3 (три) года — условной спортивной санкции после истечения срока реального запрета. Установить для футболиста Писарского Владимира Васильевича испытательный срок 2 (два) года», — говорится в заявлении комитета.

В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.