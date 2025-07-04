Митрофанов — о Писарском: «Что побуждает человека самому организовать опрос на полиграфе?»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» и «Известиям» поделился мнением о ситуации с делом нападающего Владимира Писарского.
В четверг, 3 июля, РФС объявил об отстранении форварда от любой футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.
РФС провел проверку после появления информации о том, что Писарский мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил красную карточку в первом тайме.
— Скандал с Владимиром Писарским как-то грозит ФК «Сочи»?
— Мы ведем расследование. Если основываться на тех материалах, с которыми меня ознакомили коллеги, докладывая о ходе расследования, то там нет даже какого-то намека на участие «Сочи» в этом вопросе. Его не существует, даже если очень сильно хотеть и пытаться что-то придумать. Все болельщики «Сочи» могут не волноваться.
— Правда, что Писарский заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, но со стороны РФС это не сочли нужным?
— Проверку на полиграфе нужно проводить тогда, когда есть для этого основания. Насколько я понимаю, в данном случае комитету по этике РФС и Департаменту защиты игры РФС, проводящему соответствующее предварительное расследование, было достаточно тех показаний, которые дал Писарский. При этом мы впервые столкнулись с тем, что человек, вызванный на опрос, приходит на него сразу с результатами проверки на полиграфе, организованной самим собой. Что побуждает человека, который не знает, какие вопросы ему будут задавать, сразу самому организовать опрос на полиграфе?
— Может быть, желание создать нужное настроение, обозначить, что ему нечего скрывать?
— Может быть. Не знаю.
В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах за команду во всех турнирах он забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.
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|Зенит
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2
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|3-0
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3
|Краснодар
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|3-1
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4
|Оренбург
|1
|1
|0
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|2-1
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5
|ЦСКА
|1
|1
|0
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|2-1
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6
|Динамо Мх
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|1
|0
|0
|2-1
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7
|Локомотив
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|0
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8
|Ахмат
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|0
|1
|0
|1-1
|1
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9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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12
|Ростов
|1
|0
|0
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|1-2
|0
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13
|Балтика
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|0
|0
|1
|1-2
|0
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14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
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|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|2
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Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
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Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
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Эсекиэль Барко
Спартак
|1
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Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
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Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
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|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
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