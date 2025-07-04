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4 июля 2025, 00:00

Митрофанов — о Писарском: «Что побуждает человека самому организовать опрос на полиграфе?»

Алексей Фомин
автор iz.ru
Владимир Писарский.
Фото ФК «Сочи»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» и «Известиям» поделился мнением о ситуации с делом нападающего Владимира Писарского.

В четверг, 3 июля, РФС объявил об отстранении форварда от любой футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.

РФС провел проверку после появления информации о том, что Писарский мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил красную карточку в первом тайме.

— Скандал с Владимиром Писарским как-то грозит ФК «Сочи»?

— Мы ведем расследование. Если основываться на тех материалах, с которыми меня ознакомили коллеги, докладывая о ходе расследования, то там нет даже какого-то намека на участие «Сочи» в этом вопросе. Его не существует, даже если очень сильно хотеть и пытаться что-то придумать. Все болельщики «Сочи» могут не волноваться.

— Правда, что Писарский заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, но со стороны РФС это не сочли нужным?

— Проверку на полиграфе нужно проводить тогда, когда есть для этого основания. Насколько я понимаю, в данном случае комитету по этике РФС и Департаменту защиты игры РФС, проводящему соответствующее предварительное расследование, было достаточно тех показаний, которые дал Писарский. При этом мы впервые столкнулись с тем, что человек, вызванный на опрос, приходит на него сразу с результатами проверки на полиграфе, организованной самим собой. Что побуждает человека, который не знает, какие вопросы ему будут задавать, сразу самому организовать опрос на полиграфе?

— Может быть, желание создать нужное настроение, обозначить, что ему нечего скрывать?

— Может быть. Не знаю.

В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах за команду во всех турнирах он забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.

Владимир Писарский и&nbsp;Максим Митрофанов.«Что побудило Писарского самому организовать опрос на полиграфе?» Интервью Максима Митрофанова

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Владимир Писарский (Сычевой)
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РФС
ФК Сочи
Максим Митрофанов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
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Динамо Мх

 1 0 1
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