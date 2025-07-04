Митрофанов — о Писарском: «Что побуждает человека самому организовать опрос на полиграфе?»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» и «Известиям» поделился мнением о ситуации с делом нападающего Владимира Писарского.

В четверг, 3 июля, РФС объявил об отстранении форварда от любой футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.

РФС провел проверку после появления информации о том, что Писарский мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил красную карточку в первом тайме.

— Скандал с Владимиром Писарским как-то грозит ФК «Сочи»?

— Мы ведем расследование. Если основываться на тех материалах, с которыми меня ознакомили коллеги, докладывая о ходе расследования, то там нет даже какого-то намека на участие «Сочи» в этом вопросе. Его не существует, даже если очень сильно хотеть и пытаться что-то придумать. Все болельщики «Сочи» могут не волноваться.

— Правда, что Писарский заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, но со стороны РФС это не сочли нужным?

— Проверку на полиграфе нужно проводить тогда, когда есть для этого основания. Насколько я понимаю, в данном случае комитету по этике РФС и Департаменту защиты игры РФС, проводящему соответствующее предварительное расследование, было достаточно тех показаний, которые дал Писарский. При этом мы впервые столкнулись с тем, что человек, вызванный на опрос, приходит на него сразу с результатами проверки на полиграфе, организованной самим собой. Что побуждает человека, который не знает, какие вопросы ему будут задавать, сразу самому организовать опрос на полиграфе?

— Может быть, желание создать нужное настроение, обозначить, что ему нечего скрывать?

— Может быть. Не знаю.

В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах за команду во всех турнирах он забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.