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Александр Мостовой — о том, что Андрея Мостового наказали за кричалку про «Спартак»: «Штрафовать обязательно должны были»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о решении комитета по этике РФС оштрафовать хавбека «Зенита» Андрея Мостового за оскорбительную кричалку про «Спартак».

27-летний футболист во время игры, которая прошла 25 мая, оказался на трибуне активных болельщиков сине-бело-голубых, в результате чего стал инициатором оскорбительной кричалки в адрес московской команды.

«Штрафовать обязательно должны были. Ну а как иначе? Послезавтра кто-нибудь возьмет и еще что-то скажет, так ведь нельзя делать. Одно дело, когда на поле переполняют эмоции, если с трибун спровоцируют, например. А тут абсолютно спокойная обстановка, и ты приходишь на трибуны, начинаешь что-то кричать. При чем здесь другой клуб, его болельщики? Эта ситуация с кричалкой — это безумие какое-то. Самое интересное, что он сам извинился через пару недель. Правильно сделал, но иначе и быть не могло. Стоило ли увеличить штраф за такое деяние? Я не сторонник того, чтобы увеличивать штрафы. У нас и так они везде увеличиваются, одни запреты кругом, это не всегда хорошо», — сказал Мостовой «СЭ».

Комитет по этике РФС оштрафовал Андрея Мостового на 75 тысяч рублей.

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Александр Мостовой
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 11 1 3
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Илья Рожков

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