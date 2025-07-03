Александр Мостовой — о том, что Андрея Мостового наказали за кричалку про «Спартак»: «Штрафовать обязательно должны были»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о решении комитета по этике РФС оштрафовать хавбека «Зенита» Андрея Мостового за оскорбительную кричалку про «Спартак».

27-летний футболист во время игры, которая прошла 25 мая, оказался на трибуне активных болельщиков сине-бело-голубых, в результате чего стал инициатором оскорбительной кричалки в адрес московской команды.

«Штрафовать обязательно должны были. Ну а как иначе? Послезавтра кто-нибудь возьмет и еще что-то скажет, так ведь нельзя делать. Одно дело, когда на поле переполняют эмоции, если с трибун спровоцируют, например. А тут абсолютно спокойная обстановка, и ты приходишь на трибуны, начинаешь что-то кричать. При чем здесь другой клуб, его болельщики? Эта ситуация с кричалкой — это безумие какое-то. Самое интересное, что он сам извинился через пару недель. Правильно сделал, но иначе и быть не могло. Стоило ли увеличить штраф за такое деяние? Я не сторонник того, чтобы увеличивать штрафы. У нас и так они везде увеличиваются, одни запреты кругом, это не всегда хорошо», — сказал Мостовой «СЭ».

Комитет по этике РФС оштрафовал Андрея Мостового на 75 тысяч рублей.