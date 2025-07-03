Комитет по этике РФС оштрафовал Мостового на 75 тысяч рублей за кричалку про «Спартак»

Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать полузащитника «Зенита» Андрея Мостового за кричалку про «Спартак» на матче легенд, посвященном 100-летию петербургского клуба.

27-летний футболист во время игры, которая прошла 25 мая, оказался на трибуне активных болельщиков сине-бело-голубых, в результате чего стал инициатором оскорбительной кричалки в адрес московской команды.

«В связи с допущенными футболистом ФК «Зенит» Мостовым Андреем Андреевичем нарушениями статьи 15 регламента РФС по этике применить к футболисту ФК «Зенит» Мостовому Андрею Андреевичу санкцию в виде штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей», — говорится в заявлении комитета.

В сезоне-2024/25 Мостовой провел 36 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 11 голами и 5 результативными передачами.