3 июля 2025, 07:07

Сборная Мексики сыграет с США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Ана Горшкова
Корреспондент

Сборная Мексики победила команду Гондураса в матче 1/2 финала плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ — 1:0. Игра прошла на стадионе «Левайс» в Калифорнии.

Единственный гол забил Рауль Хименес на 50-й минуте.

В финале Золотого кубка КОНКАКАФ сыграют Мексика и США. Матч пройдет 7 июля в Хьюстоне.

Эти сборные в 8-й раз встретятся в решающем матче турнира. Мексиканцы являются действующими чемпионами Золотого кубка КОНКАКАФ.

Кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала.
03 июля 2025, 05:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Мексика
1:0
Гондурас
Сборная Гондураса по футболу
Сборная Мексики по футболу
  • Слоноул

    Лови ссылку, шалунья. Там, как раз, про американский организационный гений: https://www.sport-express.ru/football/club-world-cup/reviews/klubnyy-chempionat-mira-2025-futbolisty-stradayut-iz-za-klimata-v-ssha-problemy-organizacii-kchm-2340102/

    04.07.2025

  • Пан Юзеф

    А на Евро у Италии звезды-то поехали? Вот на ЧМ они сыграли отлично. Я больше все-таки не про нынешнюю сборную США, а про ее выступления в целом на ЧМ.

    03.07.2025

  • Слоноул

    Особенно хороша была Италия на последнем U19 Euro. У США всего один сильный системообразующий игрок — Пулишич/Пьюлисик. Остальные сильные игроки — подыгрывающие из европейских клубов. И других давно уже нет. Отсюда и перестановки в попытке найти счастливую комбинацию. А реалист Клинсманн вошёл в конфликт с американским эго.

    03.07.2025

  • Пан Юзеф

    Итальянцы на последнем молодежном ЧМ до финала дошли, так что система подготовки у них работает нормально. А вот у амеров проблемы с тренером. Перед ЧМ-2018 их чудище, именуемое тренером, ни разу не выставил в отборе один и тот же состав, постоянно меняя футболистов. Тем не менее, повторюсь, выступления амеров в финальных стадиях ЧМ весьма достойные.

    03.07.2025

  • Слоноул

    Ну так, у итальянцев в системе подготовки нарастающие проблемы, а у американцев — медленно изживаемые большие проблемы. В этом смысле их невыходы логичны.

    03.07.2025

  • Пан Юзеф

    Речь как бы о финальных стадиях ЧМ. Итальянцы вон два ЧМ подряд пропустили, проигрывая какой-то срани. Провалы случаются у всех, даже у грандов. Но непосредственно на ЧМ результаты амеров очень даже ничего.

    03.07.2025

  • Слоноул

    Не выйти из конференции CONCAF и любой европейской группы — огромная разница. Вы ещё Австралию с Oкеанией помяните.

    03.07.2025

  • Пан Юзеф

    На чемпионатах мира? Просто напишите, сколько раз сборная России выходила из группы на ЧМ с 1994-го? И сколько раз это делали амеры?

    03.07.2025

  • Слоноул

    "Но надо отдать футбольной сборной США должное, ее результаты вполне себе ничего. Лучше, чем у наших супермастеров." Да-да-да, результаты эпические: периодические поражения от Гондурасов, Коста-Рик и Канады, невыходы из слaбейшей конференции CONCAF и вишенкой на торте — поражением от Тринидада-и-Тобаго в решающем квалификационном матче на наш ЧМ. И всё это — при самом большом числе футболистов и лучших в мире матеральных условиях. Сборная США — абсолютный чемпион мира по просиранию полимеров.

    03.07.2025

  • Пан Юзеф

    Да какие могли быть ожидания перед ЧМ-2002? Амеры не то что в фаворитах не ходили, на их выход из группы никто бы и цента не поставил. Потому как там были мощнейшие португальцы и хозяева ЧМ. Плюс еще поляки, отлично проявившие себя в отборочной группе. Так что выход из группы был сенсацией. А потом амеры еще и накрячили очень симпатичную на том ЧМ Мексику. Да, может, общественность ожидала от сборной чудес перед игрой с немцами. Но понятно, что тягаться с немецкой машиной им было не под силу, и четвертьфинал для той весьма посредственной команды - предел мечтаний. Амбиции у США всегда и во всем выше крыши. Они вообще уверены, что во всем сильнее других. Но надо отдать футбольной сборной США должное, ее результаты вполне себе ничего. Лучше, чем у наших супермастеров.

    03.07.2025

  • Слоноул

    Это вы не знаете их тогдашних амбиций и каковы были ожидания перед ЧМ 2002. В США тамошняя футбольная общественность была уже мысленно в финале и вылет oт Германии восприняла как неудачу. Их даже сейчас время до конца не вылечило, несмотря на залёты от Коста-Рики и Канады. Я, конечно, болельщиков имею в виду. Тренеры-то с тех поумнели и знают, что "далеко Арапке до тряпки" и какова реальная цена MLS и MLS Nеxt.

    03.07.2025

  • AlAr

    Пригласили бы нас вместо саудеев?! Случайно могли бы выиграть этот посредственный турнир))) Мечты, мечты...

    03.07.2025

  • Слоноул

    За исключением ЧМ 1994 года почти все выступления сборной США заканчивались феерическими провалами. Учитывая самое большое число футболистов в мире на низовых уровнях, cборная США — абсолютный исторический чемпион сливов и просера полимеров.

    03.07.2025

  • Слоноул

    Если говорить о США, то за исключением ЧМ 1994 года почти все выступления их сборной заканчивались феерическими провалами. Учитывая самое большое число футболистов в мире на низовых уровнях,cборная США — абсолютный исторический чемпион сливов и просера полимеров.

    03.07.2025

  • Сон Морфей

    Сборная США всегда смотрелась по игре зрелищно, атлетично и безбашенно. Сборная их на ЧМ мне нравилась.

    03.07.2025

  • Слоноул

    Могут и не задушить, ибо в игре этих команд слишком глубок подтекст, отчего и непредсказуемость.

    03.07.2025

  • ali_baba

    Мексика вперед!!! Давить и душить США в финале!!!

    03.07.2025

  • Слоноул

    "Можно их любить или не любить, но то что любят и умеют они делать шоу, зарабатывая при этом бабло, не забывая про патриотизм, это факт...." В Калифорнии любая игра любой латиноамериканской сборной будет аншлагом, ибо в реальности половина её населения — латинос. Никаких осбых усилий и прилагать не надо. Стадион в матче с США, естественно, болел преимущественно за Гватемалу. При чём здесь американский патриотизм?

    03.07.2025

  • Слоноул

    В Америке бывало всякое. A если говорить о США, то за исключением ЧМ 1994 года почти все выступления их сборной заканчивались феерическими провалами.

    03.07.2025

  • freak

    Америка никогда не проводила ни одного провального соревнования. всегда успех!

    03.07.2025

  • Слоноул

    В чём успех? В том, что очередной провал ещё впереди?

    03.07.2025

  • Слоноул

    "Игра прошла на стадионе «Левайс» в Калифорнии." Очередной безграмотный птенец гнезда Рабинерова. Заглянула бы в Википедию, что ли. Имя арены в Санта-Кларе: — «Ливайс Стэдиум» в честь той самой компании, производящей джинсовю одежду, выкупившей право на название.

    03.07.2025

  • Иванова Кира

    К кому то к 70-ти годам приходит мудрость, но к мерину спринту со сбитыми копытами, только маразм и недержение навоза)) "Республиканский" клоун, перевесь свои грамоты на стене, проветри вонь в комнате, протри пыль на жетонах своей спортивной карьеры и выпей ряженки, глядишь и попустит тебя)):joy::rofl:

    03.07.2025

  • Иванова Кира

    Американцы прекрасно подогревают интерес к ЧМ-26 по "соккеру" у себя в стране и клубным чемпионатом мира, и успешным выступлением своей сборной. Можно их любить или не любить, но то что любят и умеют они делать шоу, зарабатывая при этом бабло, не забывая про патриотизм, это факт....

    03.07.2025

    • Сборная США вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

    Почеттино — о полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ: «Это было похоже на игру в Гватемале»

