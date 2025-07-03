Сборная Мексики сыграет с США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики победила команду Гондураса в матче 1/2 финала плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ — 1:0. Игра прошла на стадионе «Левайс» в Калифорнии.

Единственный гол забил Рауль Хименес на 50-й минуте.

В финале Золотого кубка КОНКАКАФ сыграют Мексика и США. Матч пройдет 7 июля в Хьюстоне.

Эти сборные в 8-й раз встретятся в решающем матче турнира. Мексиканцы являются действующими чемпионами Золотого кубка КОНКАКАФ.