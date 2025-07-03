В комитете по этике РФС объяснили, за что Писарский был отстранен от футбола на год

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов прокомментировал отстранение нападающего «Сочи» Владимира Писарского от футбольной деятельности.

Ранее в четверг стало известно, что РФС отстранил 29-летнего игрока на четыре года (три из них — условно) по итогам проверки, инициированной после появления информации о возможной ставке Писарским, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил прямую красную карточку в первом тайме. Однако отмечалось, что вина форварда в манипулировании исходом матча не доказана.

«Исходя из материалов дела, комитет посчитал, что Владимир Писарский не проявил должной осмотрительности в своем поведении с иным лицом и, будучи субъектом футбола, участником соответствующих матчей, принял косвенное участие в процессе ставок на футбольный матч в букмекерской конторе. Это запрещено российским законодательством, нормами ФИФА, УЕФА и РФС. РФС считает недопустимым любые формы прямого либо косвенного участия футболистов в азартных играх, связанных с футбольными матчами, тем более создающие вероятность обоснованных сомнений в честности соревнований, в которых такие футболисты принимают участие», — приводит пресс-служба РФС слова Стукалова.

В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.