Агент Писарского: «Пока ни о какой медиалиге Вова не думает, он хочет и заслуживает остаться в большом футболе»

Алексей Бабырь, агент нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, ответил «СЭ» на вопрос, планирует ли футболист выступать в медиалиге во время дисквалификации.

3 июля прошло заседание комитета по этике РФС, на котором было принято решение об отстранении Писарского от футбольной деятельности на 4 года, 3 из которых — условно.

«Сейчас нужно выдохнуть и обмозговать ту ситуацию, в которой мы оказались. Потом уже будем коллегиально принимать решение, что делать дальше. Понятно, что Вова во всем этом не участвовал. Пацан очень сильно переживает, он уже потерял 8 кг. Пока ни о какой медиалиге не думает. Вова хочет и заслуживает остаться в большом футболе. Все мысли сейчас об этом», — сказал Бабырь «СЭ».

Медиалига не является официальным турниром, Писарский имеет возможность там выступать.