Роднина — о зарплатах футболистов: «Сколько средств уходит агентам? Сколько игроки получают на руки? Это не отрегулировано»

Депутат Государственной думы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась с «СЭ» мнением о зарплатах российских футболистов.

«Все футбольные клубы — частные компании. Раздутый рынок? Мы не учитываем, сколько средств уходит агентам, сколько уходит на еще какие-то вещи. Цифра, может быть, большая, а сколько на руки получает игрок, неизвестно. У нас это не отрегулировано, но для этого есть профсоюзы. Где они? Знаю, что профсоюзы работников образования и медиков работают хорошо. Конечно, профсоюзы претерпевают изменения по сравнению с теми, что были в СССР», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в интервью «РБК Спорт» заявил, что зарплаты российских футболистов завышены минимум на 50 процентов.