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Роднина — о зарплатах футболистов: «Сколько средств уходит агентам? Сколько игроки получают на руки? Это не отрегулировано»

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Государственной думы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась с «СЭ» мнением о зарплатах российских футболистов.

«Все футбольные клубы — частные компании. Раздутый рынок? Мы не учитываем, сколько средств уходит агентам, сколько уходит на еще какие-то вещи. Цифра, может быть, большая, а сколько на руки получает игрок, неизвестно. У нас это не отрегулировано, но для этого есть профсоюзы. Где они? Знаю, что профсоюзы работников образования и медиков работают хорошо. Конечно, профсоюзы претерпевают изменения по сравнению с теми, что были в СССР», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в интервью «РБК Спорт» заявил, что зарплаты российских футболистов завышены минимум на 50 процентов.

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Футбол
Ирина Роднина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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