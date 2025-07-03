Мирра Андреева обыграла Бронцетти и прошла в третий круг Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева победила итальянку Лючию Бронцетти во втором круге Уимблдона — 6:1, 7:6 (7:4).
Матч длился 1 час 34 минуты.
На счету Андреевой 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Бронцетти, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3.
В третьем круге 18-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Хейли Баптист (США) — Виктория Мбоко (Канада).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Мирра Андреева (Россия, 7) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:1, 7:6 (7:4)
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