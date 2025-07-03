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3 июля 2025, 16:42

Мирра Андреева обыграла Бронцетти и прошла в третий круг Уимблдона

Сергей Ярошенко
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева победила итальянку Лючию Бронцетти во втором круге Уимблдона — 6:1, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 34 минуты.

На счету Андреевой 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Бронцетти, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3.

В третьем круге 18-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Хейли Баптист (США) — Виктория Мбоко (Канада).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:1, 7:6 (7:4)

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Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
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