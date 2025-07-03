«Акрон» объявил о переходе Витора в «Виторию Гимарайнш» на правах аренды

Защитник Пауло Витор перешел из «Акрона» в «Виторию Гимарайнш» на правах аренды, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Соглашение с португальским клубом рассчитано на год.

Витор выступал за «Акрон» с лета 2024-го. В сезоне 2024/25 на счету 23-летнего защитника 19 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

Действующий контракт бразильца с «Акроном» рассчитан до конца июня 2027 года.