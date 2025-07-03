Игроки «Зенита» и махачкалинского «Динамо» устроили минуту молчания в честь погибшего Жоты

Футболисты «Зенита» и махачкалинского «Динамо» перед товарищеским матчем почтили память форварда «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты минутой молчания.

Игра проходит на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

«Это общее горе для всего спортивного мира, и мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким игрока», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

3 июля стало известно о смерти 28-летнего Жоты и его 26-летнего брата Андре, выступавшего за «Пенафиел» из второй португальской лиги, в результате ДТП в испанской провинции Замора. По информации Daily Mail, машина игрока «Ливерпуля» попала в аварию из-за лопнувшей шины при обгоне.