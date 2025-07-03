Педро, Нино и Глушенков сменили игровые номера в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Педро, нападающий Максим Глушенков и защитник Нино будут выступать под новыми игровыми номерами, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отмечается, что Педро выбрал себе номер 20. Ранее под ним выступали Алексей Катульский, Виктор Файзулин, Роберт Мак и Вендел.

Нино сменил игровой номер на 33-й. В разные годы эти номера принадлежали Максиму Деменко, Михаилу Козлову, Милану Родичу, Эрнани и Ивану Сергееву.

Глушенков теперь будет играть под 10-м номером. В «Зените» форму с этим номером, в частности, носили Андрей Кобелев, Андрей Аршавин, Данни, Малком и Вильсон Изидор.

19-летний Педро и 28-летний Нино выступают за «Зенит» с начала 2024 года. 25-летний Глушенков находится в питерской команде с лета 2024-го.