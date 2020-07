? David De Gea has kept his 112th PL clean sheet for Man Utd, equalling Peter Schmeichel's club record in the comp



? Most PL clean sheets for Man Utd:

112 David De Gea (311 apps)

112 Peter Schmeichel (252)

90 Edwin van der Sar (186)

30 Fabien Barthez (92)

24 Roy Carroll (49) pic.twitter.com/uwGPU4pyvT