«Ньюкасл» интересуется Балерди из «Марселя»
Защитник «Марселя» Леонардо Балерди может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mail.
По сведениям источника, на 26-летнего аргентинца претендует «Ньюкасл». Английский клуб изучает возможность перехода защитника, которым также интересуется «Ювентус».
В минувшем сезоне Балерди провел 29 матчей, в которых заработал 7 желтых карточек и одно удаление.
Новости