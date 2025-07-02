«Ньюкасл» интересуется Балерди из «Марселя»

Защитник «Марселя» Леонардо Балерди может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mail.

По сведениям источника, на 26-летнего аргентинца претендует «Ньюкасл». Английский клуб изучает возможность перехода защитника, которым также интересуется «Ювентус».

В минувшем сезоне Балерди провел 29 матчей, в которых заработал 7 желтых карточек и одно удаление.